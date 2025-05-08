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İskele'de motosiklet tim trafiği denetleyecek

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Geçtiğimiz aylarda Polis Genel Müdürlüğünün düzenlediği soruşturma ve kent güvenliği kursuna katılarak bu kursu başarıyla tamamlayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi, alanını genişletiyor
İskele'de motosiklet tim trafiği denetleyecek

Zabıta Birimi, bünyesinde oluşturduğu motosiklet timi ile trafikte daha aktif olacak. Özellikle yoğunluğun fazla olduğu kıyı şeridinde ve park yerlerinde kurallara uymayan araç sürücülerine göz açtırmayacak birim, özel gereksinimli bireyler için oluşturulan park yerlerine araç park edenlere de anında müdahale edecek. İskele Polis Müdürlüğü Trafik Şube ile dirsek temasında olacak Zabıta Birimi Motosiklet Timi, İskele trafiğini rahatlatmak için mesai harcayacak.  Öte yandan İskele ve köylerinde belli noktalara yerleştirilmeye başlanan kameralar sayesinde ise görüntüler 7/24 izlenerek sorunlara ve kural ihlali yapanlara anında müdahale edilecek.

 

ZABITA BİRİMİ, İSKELE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ŞUBE İLE DİRSEK TEMASINDA OLACAK

İskele Belediyesi bünyesinde hizmet veren tüm birimler, hizmet gönül işidir anlayışıyla hareket etmeye devam ediyor. İskele ve köylerinde halk sağlığından hareketlerle rutin denetimler gerçekleştiren özellikle son dönemde soruşturma ve kent güvenliği konusunda da aktif rol oynayan Hüseyin Gülersoy öncülüğündeki Zabıta Birimi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mesai yürüten İskele Polis Müdürlüğü ile dirsek temasında olacak. Özellikle denetim ve soruşturma konusunda sahada aktif rol alacak olan Zabıta Birimi, bünyesinde oluşturduğu Motosiklet Timi ile trafikte kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmayacak.

 

ZABITA BİRİMİ BÜNYESİNDE MOTOSİKLET TİMİ DEVRİYELERİNE BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda Polis Genel Müdürlüğünün düzenlediği soruşturma ve kent güvenliği kursuna katılarak, kursu başarıyla tamamlayan Zabıta Birimi bünyesinde bu eğitimler çerçevesinde kurulan Motosiklet Timi, son günlerde trafikte aktif rol almaya başladı. Özellikle trafik yoğunluğunun olduğu İskele sahil kesiminde araç trafiğinin önüne geçmek ve park yerlerinin kurallar dahilinde kullanılmasını sağlamak için devriyelerine motosikletleriyle başlayan Zabıta Birimi, kıyı şeridinde ve park yerlerinde kurallara uymayan araç sürücülerine göz açtırmıyor.

 

SADIKOĞLU: TRAFİKTE YAŞANAN PARK SORUNU ORTADAN KALKACAK

Gelişen ve bu gelişmeye bağlı olarak büyüyen İskele’nin eksiklerini gidermek için İskele Belediyesi’nin tüm birimleriyle canla başla çalıştığını söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuyla ilgili açıklamasında Zabıta Birimi’nin son dönemdeki çalışmalarından, İskele ve belde halkının huzuru için yürüttükleri faaliyetlerden son derece memnuniyet duyduğunu söyledi. Zabıta Birimi’nin son bir yılda kadrosunda iyileştirmeye gittiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bunu da İskele’nin son yıllardaki büyümesine ve gelişimine bağladı. Kent güvenliğine, halkın huzur ve refahına büyük önem verdiklerini fa belirten Başkan Sadıkoğlu, Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Motosiklet Timi’nin de trafikte bundan böyle aktif olacağını söyledi. Özellikle araç park konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığının altını çizen Sadıkoğlu, yeni oluşumla birlikte bu sorunu da ortadan kaldıracaklarına inanç belirtti.  İskele Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi ile her zaman dirsek temasında olduklarını da hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, araç park konusunda polis ekiplerinin bir nebze olsun üzerinden yükü olacaklarına dikkat çekti.

 

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