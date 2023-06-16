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İskele'de Operasyon

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
İskele'de Operasyon

Operasyonla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.06.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Derin Dalış Operasyonu) kapsamında, O.İ.(E-28)’in kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında hintkeneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bahse konu şahsın Dipkarpaz’daki ikametgahında yapılan aramada ise, toplam 3 adet canlı mermi ve eski eser nitelikli 8 adet sikke, 1 adet altın kolye ucu, 1 adet zil, 2 adet anfora ile 2 adet kırık anfora parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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