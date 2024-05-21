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İskele'de Pis Su Boşaltımı Yaptığı Tespit Edilen Vidanjörlere 6 Asgari Ücret Ceza Kesildi

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İskele'de Pis Su Boşaltımı Yaptığı Tespit Edilen Vidanjörlere 6 Asgari Ücret Ceza Kesildi
İskele'de Pis Su Boşaltımı Yaptığı Tespit Edilen Vidanjörlere 6 Asgari Ücret Ceza Kesildi

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümüne gelen ihbar üzerine Çevre Dairesi ile birlikte hareket eden Çevre ve Sağlık Bölümü, cumartesi gecesi takibe aldığı vidanjöre, vidanjör kabul alanı dışında bulunan boş bir araziye pis su boşaltımı yapığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladı. Aynı firmaya ait bir başka vidanjörün de pazartesi günü kural ihlali yaptığını tespit eden Çevre Dairesi ve İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü ilgili firmaya toplam 6 asgari ücret ceza kesti.

ceza2.jpgPİS SU BOŞALTIMI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN VİDANJÖRLERE 6 ASGARİ ÜCRET CEZA KESİLDİ

Vatandaştan gelen ihbarları değerlendiren İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü, bir kez daha önemli bir baskına imza attı. Vatandaştan gelen ihbarı Çevre Dairesi ile paylaşan İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü, iki ayrı suçüstünde aynı firmaya ait 2 vidanjöre toplam 6 asgari ücret ceza kesti.

Cumartesi gecesi takibe aldıkları vidanjörü, vidanjör kabul alanı dışında bulunan boş bir araziye pis su boşaltımı yaparken suçüstü yapan Çevre Dairesi 2 asgari ücret, İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü de vidanjörün bağlı bulunduğu firmaya 1 asgari ücret cezai işlem uyguladı.

İlk cezai işlemin ardından aynı firmaya ait başka bir vidanjör hakkındaki gelen ihbarı bir kez daha değerlendiren ekipler, Pazartesi günkü denetimde de yine aynı noktaya, aynı firma tarafından vidanjörle pis su boşaltımı yaparken tespit eden ekipler, firmaya bir kez daha 3 asgari ücret ceza uyguladı.

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