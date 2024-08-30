İskele’de Resmi Belge Sahteleme ve Tedavüle Sürme Suçu: Bir Kişi Tutuklandı

İskele – 13-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında, İskele’de meydana gelen olayda, İ.F. (33 yaşında, erkek) isimli şahsın, adına yazılmış olan trafik cezasının ikiye katlanmasını önlemek amacıyla, trafik cezası makbuzunun tarih bölümünü değiştirdiği ve böylece resmi belgeyi sahteleyerek polise ibraz edilmesini sağladığı ortaya çıktı.
İ.F.’nin, sahte belgeyi tedavüle sürdüğü tespit edildikten sonra tutuklandığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve yasal işlemlerin sürdüğünü belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.