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İskele'de Resmi Evrağı Sahteleme ve Dolandırıcılık Olayı

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İskele'de Resmi Evrağı Sahteleme ve Dolandırıcılık Olayı
İskele'de Resmi Evrağı Sahteleme ve Dolandırıcılık Olayı

1 Ocak 2010 tarihinde, H.M. (K-68) tarafından gerçekleştirilen bir dolandırıcılık olayı dikkat çekti. H.M., Ötüken’de gerçekte oğlunun kiracısı olduğu bir ikametgahı, kendi malıymış gibi göstererek bir şahsa kiraladığını iddia etti. Bu amaçla, köy muhtarına sahte bir beyanda bulunarak muhtardan aldığı yazının İskele Vergi Dairesi’nde mühürlenmesini sağladı. Bu sahte evrakla birlikte, konu şahıstan bir yıllık kira ücreti olarak 2400 TL temin etti.

Olayın Polisin bilgisine ulaşmasıyla birlikte, yürütülen ileri soruşturmada H.M. ve olaya bağlantısı olduğu tespit edilen E.M.O. (K-36) yakalanarak tutuklandı. Soruşturma halen devam etmekte olup, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan incelemeler sürdürülmektedir.

Bu durum, resmi evrak sahteleme ve dolandırıcılık gibi suçların ciddiyetini bir kez daha vurguluyor ve bu tür eylemlerin önlenmesi için toplumun dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Soruşturmanın sonuçları ve yasal süreçle ilgili gelişmeler takip edilecektir.

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