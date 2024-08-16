İskele’de Sahte Belge Düzenleyerek 118 Bin TL’lik Dolandırıcılık

İskele’de bir bankaya sahte kimlik belgesi ile başvurarak, başka bir kişinin hesabından 118 bin TL çalan M.A. (39) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

18 Temmuz 2024 tarihinde, İskele’de gerçekleşen bir dolandırıcılık olayında M.A. (39), bir bankaya giderek kendisini başka bir kişi olarak tanıttı. Sahte kimlik kartını banka görevlisine gösteren M.A., bu kimliğe bürünerek bankanın kendisine verdiği belgeleri imzaladı. Ardından, internet bankacılığı ve kredi kartlarını aktif hale getirip sahte belgeler düzenleyerek bunları tedavüle soktu.

Bu işlemler sonucunda, mağdur şahsın hesabından 118.000 Türk Lirası’nı kendi hesabına aktaran M.A., hırsızlık suçunu işlediği tespit edildi. Olayın ardından tutuklanan şahıs hakkında başlatılan soruşturma halen devam etmektedir