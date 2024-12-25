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İskele’de Şehitleri Anma Gecesi düzenlendi

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21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla İskele’de Şehitleri Anma gecesi düzenlendi.
İskele’de Şehitleri Anma Gecesi düzenlendi

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun öncülüğünde İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen geceye İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, İskele Evkaf TMK, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi katkıda bulundu.

 

Etkinlik, İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa’nın da izleyiciler arasında yer aldığı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından izlendi.

-Kadirağa: “Şehitler bu toprakların tapusudur”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gecede açılış konuşmasını İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa yaptı.

 

Kadirağa, 21 Aralık 1963 tarihinin, dünya siyasi tarihinde "Kanlı Noel" olarak bilinen ve Kıbrıs Türkleri için unutulmaz bir kara leke bırakan bir saldırı olduğunu vurguladı.

 

Kadirağa, “Şehitler, bu toprakların tapusudur” diyerek, her bir şehidin Türk milletinin bağımsızlığı, vatanı, bayrağı ve değerleri için canını feda etmiş kahramanlar olduğunu belirtti.

 

Konuşmanın ardından İskele Merkez Hala Sultan Camii görevlisi Veli Ateş, şehitlerin anısına dua etti.

 

İskele Atatürk Kültür Merkezi’ndeki anma töreninde, İskele Ticaret Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Baraj Tepe isimli tiyatro oyunu, İskele Evkaf TMK öğrencilerinin film gösterimi, şehitlerin dilinden şiirler ve çeşitli okullardan öğrencilerin hazırladığı şiirler seslendirildi.

 

İskele Ticaret Lisesi öğrencileri, Şerif E. Gülersoy, Fatma Medih ve Mehmet Güler tarafından hazırlanan tiyatro oyununu sergiledi.

 

Ayrıca, Seher Sevgün Yücelten ve Vedia Taşkan Kanlı'nın hazırladığı, Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencisi tarafından okunan Şehidim şiiri ve Münevver Kayacan’ın hazırladığı, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisinin okuduğu Şehidime şiiri, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

 

Tören, anmaya katkı sağlayanlara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

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