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İskele'de Tecavüz Olayı: Üvey Anne ve Zanlıya Ek Tutukluluk Kararı

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Bölgede büyük infial yaratan tecavüz olayıyla ilgili olarak tutuklanan Y.C. ve S.M., Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç Aysu Çakan Alakan huzuruna çıkarıldı.
İskele'de Tecavüz Olayı: Üvey Anne ve Zanlıya Ek Tutukluluk Kararı

Bölgede büyük infial yaratan tecavüz olayıyla ilgili olarak tutuklanan Y.C. ve S.M., Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç Aysu Çakan Alakan huzuruna çıkarıldı. Olayın zanlıları, 6’şar gün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Üvey Anne ve Tecavüz Zanlısına Ek Tutukluluk

Polis, soruşturmanın devam edebilmesi için zanlılar aleyhine 6’şar gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Bu süreçte, zanlıların verdiği gönüllü ifadelerin doğruluğunun teyit edilmesi ve yeni delillerin araştırılması planlanıyor. Olayın teşvikçisi olduğu iddia edilen üvey anne S.M., "Çocuklarıma gitmek istiyorum. Tutuklu kalmak istemiyorum" diyerek polisin tutukluluk talebine itiraz etti, ancak bu itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Polis Memuru Olayın Detaylarını Paylaştı

Mahkemede iddia makamını temsil eden Savcı Mehmet Özyay’ın çağrısıyla tanık kürsüsüne çıkan İskele Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği'nden polis memuru Çağlar Gardiyanoğlu, zanlıların zihinsel engelli bir kişiye cinsel tecavüz suçlamasıyla yargılandığını ifade etti. Gardiyanoğlu, üvey anne S.M.’nin teşvikiyle zanlı Y.C.’nin, cinsel ilişkiye rıza gösterme ehliyeti olmayan zihinsel engelli kıza birçok kez tecavüzde bulunduğunu aktardı.

Deliller İnceleniyor

Polis memuru Gardiyanoğlu, olayın 28 Ağustos'ta polisin bilgisine geldiğini ve zanlıların İskele Kaza Mahkemesi'nden alınan 2’şer gün tutukluluk emri gereği gözaltına alındığını belirtti. Olay yerinde yapılan aramalarda, yatak üzerindeki nevresim takımı ve şiltenin delil olarak incelenmek üzere alındığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında 8 kişiden ifade alındığını ve mağdur kızın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrol amaçlı tutulduğunu belirten Gardiyanoğlu, olayın hassasiyeti nedeniyle soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve ek süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yargıçtan Ek Tutukluluk Kararı

Yargıç Aysu Çakan Alakan, sunulan şahadet ve tarafların beyanlarını değerlendirdikten sonra, zanlıların 6’şar gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Zanlı Y.C.'nin Kardeşinden Şok Açıklama

Tecavüz suçundan tutuklanan Y.C.'nin kardeşi, böylesine mide bulandırıcı bir olayın başrolünde yer aldığı gerekçesiyle zanlıyı kardeşlikten reddettiğini açıkladı. Bu açıklama, aile içindeki gerilimi ve toplumda oluşan tepkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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