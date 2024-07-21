İskele'de trafik kazası

21.07.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İskele’de Royal Sun Sitesi yolu üzerinde, Iman ZOHOIRIAN ABOUTORABI (E-41), yönetimindeki UK 233 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve toprak alana kontrolsüz şekilde aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra, savrularak bir inşaatın duvarına çarpıp durmuştur. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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