İskele'de Trafik Kazası: İki Araç Sürücüsü Aleyhinde Yasal İşlem Başlatıldı

İskele – 29 Ağustos 2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Royalsun Market önündeki araç park yerinde trafik kazası meydana geldi. Volkan Araz (39 yaşında, erkek) yönetimindeki MC 916 plakalı araç, geri geri güney istikametine doğru dikkatsizce seyrederken, bu sırada 119 miligram alkollü içki etkisi altında batı istikametine doğru dikkatsizce ilerleyen Olgun Özkol (40 yaşında, erkek) yönetimindeki YN 178 plakalı salon araç, MC 916 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.
Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, her iki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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