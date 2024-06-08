İskele'de Trafik kontrolü sırasında polisleri darp etti, tutuklandı

İskele'de trafik kontrolü sırasında iki polis memurunu darp eden 34 yaşındaki şahıs tutuklandı.

İskele’de saat 01.30 sıralarında polis ekipleri tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, B.B.F.(E-34) kullanımındaki araç, kontrol maksatlı durdurulmak istendiği sırada, konu araç sürücüsü polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı sırada durdurularak yapılan alkol testinde 100 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, akabinde söz konusu şahıs kendisinden sürüş ehliyetini ibraz etmesini isteyen görevli iki polis memuruna tekme atıp, yumruk vurmak suretiyle darp edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yaptı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.