  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

İskele'de Triatlon Coşkusu Yaşanacak

» »
İskele'de Triatlon Coşkusu Yaşanacak
İskele'de Triatlon Coşkusu Yaşanacak

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu sezonun üçüncü yarışını yarın İskele'de sprint ve olimpik duatlon olarak 51 sporcunun katılımıyla gerçekleştirecek.


Ülkemizin son yıllardaki en popüler sporlarından biri olan triatlonda 2022 sezonunun 3üncü yarışı bu Pazar İskele'de gerçekleşecek.


Triatlon sporunun sezon başı yarışlarından olan ve soğuk havalarda suya girilmeden gerçekleşen 3 spor branşından oluşan duatlon yarışlarının 3üncüsü bu Pazar hem olimpik hem sprint mesafede düzenlenecek. Koşu, bisiklet ve tekrar koşu yarışlarından oluşacak duatlon yarışı federasyona üye kulüpler ve ferdi sporcuların katılımı ile Noyanlar sponsorluğunda Long Beach sahilinde gerçekleşecek.


Olimpik mesafede sporcular 10 kilometre koşu ile yarışa başlayacak, daha sonra 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından da 5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak. Sprint mesafede yarışacak sporcular ise 5 km koşu, 20 km bisiklet ve 2.5 km koşu ile yarışı tamamlayacak.


Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu'nun bu sezonki üçüncü organizasyonunda sporcular ilk kez olimpik duatlonda yarışacak. Triatlonun zorlu yarışlarından olan olimpik duatlonda 42, sprint duatlonda ise 9 sporcu mücadele edecek. Toplam 51 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonun start listesi şöyle


OLİMPİK DUATLON


KADINLAR


Yara Toaimah- Ferdi
Mine Devrim- Tüfekçi S.K.
Aslı Simay Yazıcı- Tüfekçi S.K.
Melda Ünal- Ares S.K.


ERKEKLER


Metin Kuşkurdan- Aspava S.K.
Asaf Yiğittürk-Ferdi
Muhammed Hizan-Ferdi
Teoman Ibili-Ferdi
Mehmet Korkut- Aspava S.K.
Kemal Elektrikçi- Ares S.K.
Demir Moda- Tüfekçi S.K.
Çağan Kutgüner-Ferdi
Erim Debreli- Ares S.K.
Emre Yazıcı- Tüfekçi S.K.
Alexey Shchukin-Ferdi
Kerem Güneser- Tüfekçi S.K.
Hasan Deniz Akbora- Aspava S.K.
Emre Özbilge- Ares S.K.
Halil Kaçmaz- Ares S.K.
Ekrem Kaide- Aspava S.K.
Özgün Özyiğit- Tüfekçi S.K.
Hüseyin Arhan- Ares S.K.
Batu Ali Veçhioğlu-Ferdi
Ferhat Bakay- Tüfekçi S.K.
Bora Şen- Tüfekçi S.K.
Görkem Bulunç- Ares S.K.
Anton AnanievUkraine
Yankı Karadağlı- Aspava S.K.
Murat Çiftci- Aspava S.K.
Şevki Ahcıhoca- Aspava S.K.
Serkan Benzinci Ares S.K.
Erkan Uyar- Ares S.K.
Hüseyin Sayıl- Tüfekçi S.K.
Cemal Abohorlu- Aspava S.K.


OLİMPİK TAKIM


Birgül-Olçar
Tüfekçi Big Guns
Tüfekçi Teammates
Salih-Eser
Sevim/Zihni
Kalender/İbrahim
Nalan/Cevdet
Velospeed


SPRİNT DUATLON


KADIN


Dilara Gölcük-Ferdi


ERKEK


Ayer Alcıcı- Ares S.K.
Ahmet İskender- Ares S.K.
Emir Turalı- Aspava S.K.
Ahmet Erden- Ares S.K.
Tunç Berk Sarı- Tüfekçi S.K.
Enis Alcici- Ares S.K.
Mark Zhukov-Ferdi
Yusufcan Sensoy- Ares S.K.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehir Plancıları Odası, İskele Halk Plajı’nda Zarardan bir an önce dönülmeli!17 Mart 2022 Perşembe 19:51
  • KTÖS'den İskele'deki eylem için tüm öğretmenlere aktif katılım çağrısı17 Mart 2022 Perşembe 14:59
  • İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nden “Acil Eylem” Çağrısı14 Mart 2022 Pazartesi 13:23
  • Cinsel Tecavüzden Aranan Erkek Hemşire Tutuklandı12 Mart 2022 Cumartesi 11:33
  • İskele'de Bıçaklama11 Mart 2022 Cuma 22:32
  • Selvilitepe ile Alevkayası arasına kar yağdı11 Mart 2022 Cuma 12:19
  • İngiliz Hükümeti Ukraynalı Mültecilere Zorlu Vize Süreci Nedeniyle Eleştirilerin Odağında09 Mart 2022 Çarşamba 18:44
  • Son Dakika: İskele Long Beach’teki İnşaat Mahkemelik09 Mart 2022 Çarşamba 17:40
  • İskele Belediyesi: Kadın Personel Yarın İdari İzinli07 Mart 2022 Pazartesi 15:57
  • İskele Long Beach'te eylem!02 Mart 2022 Çarşamba 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti