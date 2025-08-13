İskele’de ve Ercan Havalimanı’nda Sahtecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Polis, 12 Ağustos 2025 tarihinde iki ayrı sahtecilik olayıyla ilgili toplam üç kişiyi tutukladı.

İlk olayda, 04 ve 06 Ağustos 2025 tarihlerinde İskele’de O.J. (E-36), borcunu ödemek için zaman kazanmak amacıyla 1700 Sterlin tutarında iki ayrı banka dekontunu sahteleyerek WhatsApp üzerinden alacaklısına gönderdi. Ayrıca, 13 Haziran 2025’te de ev kira borcu için aynı yöntemi kullanarak 2200 Euro tutarındaki sahte dekontu ev sahibine iletti. Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen soruşturma sonucu O.J. tespit edilerek tutuklandı.

İkinci olayda ise, 12 Ağustos 2025 saat 17.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan R.A.U. (E-64) ve A.A. (E-16), tasarruflarında bulundurdukları kendi adlarına sahte olarak düzenlenmiş ikamet izni belgelerini görevli memura verdikleri sırada yakalandı. Her iki şahıs da tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.