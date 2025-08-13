  • BIST 10971.76
  • Altın 4402.529
  • Dolar 40.7386
  • Euro 47.7759
  • Lefkoşa 42 °C
  • Mağusa 43 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 41 °C
  • İskele 43 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

İskele’de ve Ercan Havalimanı’nda Sahtecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

» »
Polis, 12 Ağustos 2025 tarihinde iki ayrı sahtecilik olayıyla ilgili toplam üç kişiyi tutukladı.
İskele’de ve Ercan Havalimanı’nda Sahtecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İlk olayda, 04 ve 06 Ağustos 2025 tarihlerinde İskele’de O.J. (E-36), borcunu ödemek için zaman kazanmak amacıyla 1700 Sterlin tutarında iki ayrı banka dekontunu sahteleyerek WhatsApp üzerinden alacaklısına gönderdi. Ayrıca, 13 Haziran 2025’te de ev kira borcu için aynı yöntemi kullanarak 2200 Euro tutarındaki sahte dekontu ev sahibine iletti. Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen soruşturma sonucu O.J. tespit edilerek tutuklandı.

İkinci olayda ise, 12 Ağustos 2025 saat 17.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan R.A.U. (E-64) ve A.A. (E-16), tasarruflarında bulundurdukları kendi adlarına sahte olarak düzenlenmiş ikamet izni belgelerini görevli memura verdikleri sırada yakalandı. Her iki şahıs da tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenierenköy’de Evinde Ölü Bulunan Şahsın Kesin Ölüm Sebebi Araştırılıyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:29
  • PGM, kayıp Kıbrıslı Rumlar konusunda bilgisi olan kişilerin polise ulaşmaları çağrısında bulundu13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:04
  • Arıklı: Kameralara karşı çıkanlar trafik canavarlarını cesaretlendiriyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:21
  • Gürsel Uzun: Kurum 2022'den sonra Başbakan Üstel'in desteğiyle kendi ayakları üzerinde durmaya başladı13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:03
  • İçişleri Bakanı Oğuz: Kooperatiflerde maaş ödeme sorunu bugün çözülse bile yeniden ortaya çıkacak13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:19
  • Kooperatif'de 5 kişi polise çağrıldı!13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:29
  • Kooperatif İştiraklerinde 44 kişi işten durdurulacak!13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:27
  • Koop-Sen greve devam ediyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:16
  • Koop çalışanları greve ve eyleme devam ediyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:56
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Ağustos 2025 Çarşamba 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti