İskele'de yangın

Sivil Savunma ekipleri Sınırüstü bölgesinde çıkan yangına müdahalede bulundu

İskele Sınırüstü Bölgesinde yangın meydana geldi.

Çıkan yangına İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahalede bulundu.

Sınırüstü Bölgesinde makilik ve harnup ağaçlarının da bulunduğu tarım alanda meydana gelen yangına, Sivil Savunma ekipleri, 20 personel, iki arazöz, bir su tankeri, üç yangına ilk müdahale aracı ve 3 komuta aracı olmak üzere toplam 9 araçla müdahalede bulundu.

Yangın kontrol altına alınmış, ekipler şu anda soğutma çalışmaları yapmaktadır.