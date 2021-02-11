İskele'de yapılan 930 testin sonucu açıklandı

İskele Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde, İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından ücretsiz PCR testi gerçekleştirmede 7. gün geride kaldı.

İskele Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde, İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından ücretsiz PCR testi gerçekleştirmede 7. gün geride kaldı.

İskele Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar bin 100 kişiye yapılan PCR testlerinden 930 tanesi negatif çıktı; bugün yapılan 170 PCR testinin sonucu ise henüz çıkmadı.

Öte yandan İskele Belediyesi ücretsiz gerçekleştirdiği PCR testlerinin ağını genişletti; dünden itibaren İskele ve 17 köyünde yaşayanlar da PCR testi yaptırabiliyor.

İlk 5 gün, elzem ihtiyaçların karşılanması için açık olan işletmelerde çalışanların yanı sıra İskele’den Karpaz’a İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli tüm polislere, İtfaiyecilere, Sivil Savunmacılara, İskele Belediyesi’nin sahadaki personeline ve açık olan devlet dairelerindeki personele test yapan Sağlık Birimi Hemşireleri, dünden itibaren ise gelen talep doğrultusunda İskele ve köylerinde yaşayan kişilere de test yapıyor.

TEST YAPTIRMAK İSTEYENLER…

Ücretsiz PCR testinden yararlanmak isteyenlerin ise İskele Belediyesi’ni 0548 810 11 77 / 0548 810 12 55 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde aramaları ya da bağlı bulundukları muhtarlıklara kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Alınan kayıtlar doğrultusunda randevu sistemi ile İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’na çağrılan kişilere testleri yapılıyor. Test sonuçları ise kendilerine Sağlık Bakanlığı tarafından SMS olarak bildiriliyor.

Gazimağusa Devlet Hastanesi İdare Amiri Mustafa Yaver testlerin yapıldığı İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nu ve burada Sağlık Birimi hemşireleri tarafından yapılan testleri yakından incelemek için İskele’ye geldi. Bir süre incelemelerde bulunan Yaver, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’yla da görüştü.