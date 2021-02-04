İsmail Küçükkaya: Melih Bulu yargı içinde üst düzey birini aradı; 'tutuklama yapmayın' dedi

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ve tepkilerin odağında yer alan Prof. Dr. Melih Bulu'nun yargı içinden üst düzey bir ismi arayarak "Tutuklama yapmayın" dediğini öne sürdü.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Boğaziçi protestoları esnasında tüm gözaltıların serbest bırakılmasının ardından bir iddiada bulundu. Küçükkaya, Melih Bulu’nun yargı içinden üst düzey bir yetkiliyi aradığını ve “Tutuklama yapmayın” dediğini öne sürdü. Küçükkaya Bulu'nun aradığı kişiye "Tutuklama yapmayınız. Boğaziçili öğrencilerle ilgili hiçbir tutuklama olmaması Boğaziçi'nin de akademik dünyanın da şuan da en büyük ihtiyacı" dediğini iddia etti.

Küçükkaya "O konuşmalar sonucunda mı oldu yoksa yargılama sonucunda mı oldu diyeyim. Yargıya müdahale edilmez ama sonuçta bu konuşma son derece önemliydi" ifadelerini kullandı.

İsim vermeyen Küçükkaya’nın bu sözleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti ve “Melih Bulu reklamı yapmak” ile suçlandı.