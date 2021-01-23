İspanya Genelkurmay Başkanı, sırası gelmeden aşı olduğu için istifa etti

İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Ángel Villarroya, kendisinin ve diğer üst düzey komutanların sıraları gelmeden önce Covid-19 aşısı oldukarının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Birgün’ün İspanya basınından aktardığı habere göre İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Ángel Villarroya, kendisinin ve diğer üst düzey komutanların öncelikli aşılama gruplarının bir parçası olmamalarına rağmen Covid-19 aşısı olmalarının ortaya çıkmasının ardından bugün istifa etti.

63 yaşındaki Villarroya, ‘silahlı kuvvetlerin itibarını korumak’ için, Savunma Bakanı Margarita Robles’e görevden alınmasını talep eden bir mektup yazdı. Villarroya mektubunda, ‘her zaman astlarına örnek olmaya çabaladığını’ ifade etti.

İspanya’da Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 55 bin 441 kişi hayatını kaybetti. Kayıt altına alınmış 2.4 milyondan fazla da enfeksiyon var. Villarroya’ya ve diğer komutanlara protokollere aykırı bir şekilde öncelik tanınması, toplumun tepkisini çekmişti.

ERKEN AŞI BAŞKA İSTİFALAR DA GETİRMİŞTİ

Bununla birlikte ülkede bazı siyasilere de aşı konusunda ayrıcalık tanındığı ortaya çıkmıştı. Bu duruma karşı oluşan tepkilerin ardından bazı istifalar da gerçekleşmişti.

Murcia’da yerel hükümetinin sağlık bakanı ve ardından Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürü, Covid-19 aşısını erken yaptırmaları nedeniyle oluşan baskıdan sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska da bakanlığına bağlı olan jandarma kurumunda erken aşı olanlar arasında bulunan bir yarbayı görevden almıştı.

Covid-19 aşısını erken siyasetçilerden olan Ceuta özerk yönetiminin sağlık bakanı Javier Guerro ise “Ben normalde grip aşısı bile olmam. Danışmanlarım Covid-19 aşısını getirip, ben olmadan kendilerinin de olmayacağını söyledi. Ben de aşıyı yaptırdım. Ama ikinci dozu yaptırmayacağım” diyerek istifa etmeyi reddetmişti.

AŞI SIKINTISI VAR

27 Aralık’ta aşı sürecine başlayan İspanya’da, resmi verilere göre, şimdiye kadar Pfizer-BioNTech firmalarının ürettiği 1 milyon 346 bin 100 doz aşı ülkeye getirildi, 1 milyon 165 bin 825 kişi de aşı oldu. İkinci doz aşı olanların sayısının ise 68 bin 456 olduğu kaydedildi. Protokollere göre aşı ilk olarak bakımevlerindeki yaşlılara, engellilere ve sağlık personeline yapıldı.

Pfizer-BioNtech aşılarıyla ilgili, bir tüpten 5 yerine 6 doz çıkarılmasının istenmesi ancak buna uygun şırıngaların olmadığıyla ilgili tartışmaların devam ettiği İspanya’da, aşıları dağıtmaktan sorumlu merkezi hükümete yönelik eleştiriler yapılıyor. Madrid özerk yönetim hükümeti, aşı olmadığı gerekçesiyle bölgedeki aşılamanın durdurulduğunu bildirdi.