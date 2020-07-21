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İspanya ve Portekiz, AB Kurtarma Paketinde Varılan Anlaşmadan Memnun

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İspanya ve Portekiz, AB Kurtarma Paketinde Varılan Anlaşmadan Memnun
İspanya ve Portekiz, AB Kurtarma Paketinde Varılan Anlaşmadan Memnun

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin beş gün süren pazarlıkların ardından üzerinde anlaşmaya vardığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik kurtarma paketi ve bütçe, İspanya tarafından memnuniyetle karşılandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, basına yaptığı değerlendirmede, "İspanya ve Avrupa için büyük bir anlaşmaya vardık." dedi.

Kovid-19 krizine cevap vermek için temel konularda mutabakata vardıklarını vurgulayan Sanchez, "Avrupa'yı layık olduğu yere taşıyıp hiç kimseyi geride bırakmadan, öncü olacak şekilde, büyük bir modernleşme yolunda adım atmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un ekonomide etkilerini durdurmak için AB'nin "acil el frenini çektiğini" dile getiren Sanchez, "varılan anlaşmada herkesin kazançlı olduğunu ve AB'nin bu toplantıdan güçlenerek çıktığını" savundu.  

İtalya ile fondan en fazla kaynak aktarılacak ülkelerden biri olan İspanya, 72,7 milyar Eurosu doğrudan yardım olmak üzere toplamda 140 milyar Euro alacak.

"SOSYAL TOPARLANMA İÇİN BİR GÜVEN İŞARETİ"

Öte yandan Portekiz Başbakanı Antonio Costa da AB'de varılan anlaşmayı "Kovid-19 sonrası ekonomik ve sosyal toparlanma için bir güven işareti" olarak yorumladı.

AB tarihinin en uzun ikinci toplantısının gerçekleştiğini kaydeden Costa, "AB bünyesinde çıkarılan ortak tahviller aracılığıyla hibe veya kredi yoluyla ulusal ekonomik toparlanma programlarını finanse edecek özel bir sistem ilk kez onaylandı." dedi.

Uzlaşılan pakete göre, AB Komisyonunun sermaye piyasalarından borçlanma yetkisi alması, bu yetki ve AB bütçesi garantisiyle kurtarma programına 750 milyar Euroluk kaynak aktarılması öngörülüyor.

Bu kaynağın 390 milyar Eurosunun hibe, 360 milyar Eurosunun da kredi yoluyla 27 AB ülkesine dağıtılması planlanıyor.

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