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İspanya’da Maske Kullanma Zorunluluğunu Kaldırıyor

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, COVID-19 önlemleri kapsamında Mart 2020’den bu yana zorunlu olan maske kullanma uygulamasının 26 Haziran’dan itibaren açık alanlarda serbest bırakılacağını açıkladı.
İspanya’da Maske Kullanma Zorunluluğunu Kaldırıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, COVID-19 önlemleri kapsamında Mart 2020’den bu yana zorunlu olan maske kullanma uygulamasının 26 Haziran’dan itibaren açık alanlarda serbest bırakılacağını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Barselona’da düzenlenen bir ekonomi formunda yaptığı konuşmada, maske kullanma zorunluluğun açık alanda kaldırılması kararının gelecek hafta yapılacak Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısında alınacağını duyurdu.

Başbakan Sanchez “Açık alanda maske kullanmanın zorunlu olduğu son hafta olacak. Salgının başlamasından bu yana 15 ay geçti ve hükümet buna karşılık vermeyi hiçbir zaman bırakmadı.” dedi.

Sanchez, COVID-19 salgınına karşı hükümet olarak şimdiye kadar 32 yasa ve 50 kararname çıkardıklarını, tam normalleşmeye ve ekonomide toparlanmaya her geçen gün daha yakın olduklarını vurguladı.

100 bin kişide vaka ağustostan beri en düşük seviyede

İspanya’da her 100 bin kişide tespit edilen COVID-19 vaka sayısı 12 Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyeye gelerek dün itibariyle 96 olarak açıklanmıştı.

Salgının başlamasından bu yana İspanya’da toplam can kaybı 80 bin 634’e, vaka sayısı da 3 milyon 753 bin 228’e ulaşmış durumda.

COVID-19’da aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği İspanya’da nüfusun yüzde 28,7’sinde (13 milyon 641 bin 91 kişi) aşılama süreci tamamlanırken en az bir doz aşı olanların sayısı 22 milyon 365 bin 104’ü (nüfusun yüzde 45,8’i) buldu.

Fransa da maske yasağını kaldırdı

Fransa Başbakanı Jean Castex, kalabalığın oluştuğu durumların, statların ve pazarların dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamıştı. Castex, kapalı alanlarda ise maske takmaya devam edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Maskeyi çıkaran ülkeler

ABD, Almanya, Avustralya ve Rusya’da da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştı.              

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