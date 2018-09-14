'İsrail askeri kıyafeti giyen Türk ben değilim, ismimi kullanmışlar'

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusuna geçen yıl katıldığı ve sosyal medyadan askeri kıyafetli fotoğraflar paylaştığı iddia edilen Şanlıurfa Halfetili Sabiha İrem Çevik ortaya çıktı. Halfeti'de yaşayan Kasım — Ayten Çevik'in altı kızının en küçüğü olan Çevik, isminin internette yer alması üzerine önceki gün Gaziantep Şahinbey Polis Merkezi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Üniversiteyi terk edip geçen ay Cuma Karlangıç ile evlenen ve Gaziantep'e yerleşen Çevik, şunları söyledi:

"Bugüne kadar hiç yurtdışına çıkmadım. Kimliğimi de kaybetmedim. Benim ismimin böylesine aşağılık, incitici bir şekilde kullanılmasına öfkem büyük. İsmimin kullanılmasıyla ilgili şüphelendiğim kişiler var. Bunları karakoldaki ifademde de belirttim. Hem benim hem de eşimin akraba ve tanıdıklarından çok sayıda telefon aldım. İsrail askeri kıyafetleriyle çıkan fotoğraf kesinlikle ben değilim. Ancak isim benim. Biz hassasiyetleri olan insanlarız. İsrail ordusunun Filistin'de Gazze'de Müslümanlara yaptıkları ortadayken benim ismimin bu şekilde çıkmasına öfkem büyük."

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