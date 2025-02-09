İsrail askerleri Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildi

Binlerce Filistinli eşyalarını yükledikleri araçlarla koridoru aşarak Gazze'nin kuzeyine hareket etmeye başladı.

İsrail askerlerinin çekilmesi, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının bir sonucu olarak uygulamaya kondu. Anlaşma kapsamında şimdiye kadar 16 İsrailli rehine ile 566 tutuklu Filistinli takas edilmişti.

Ateşkesin üç haftalık ilk aşamasında toplamda 33 İsrailli rehineyle 1900 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması bekleniyor. İsrail, 33 kişiden sekizinin canlı olmadığını duyurmuştu.

7 Ekim 2023'ten itibaren en az 48.189 Filistinli'nin İsrail saldırıları sonucu öldürüldüğü açıklanmıştı. Gazze'deki binaların yaklaşık üçte ikisi yıkıldı ya da tahrip edildi.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin kişinin de güneydeki bölgelere göç ettiği biliniyordu. İsrail'in Gazze güneyine doğru saldırılarını sürdürmesi sonucu yüz binlerce kişi birkaç kez yer değiştirmek zorunda kaldı ve Gazze'deki insani kriz derinleşti.

Netzarim Koridoru kuzeyde yaşayanların tekrar evlerine dönmelerinin önünde bir engeldi. Yaya olarak kuzeye geçmek isteyenler sahil yolunu kullansalar da arabalarla ve eşya yüklü kamyonlarla kuzeye dönmek isteyenler Netzarim Koridoru'nda tutuluyordu.

İsrail ordusu Pazar günkü geri çekilmeyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesine göre, Gazze'deki Hamas yönetimi, Gazzelilere yönelik "seyahat ederken dikkatli olmaları ve uyarıları dikkate almaları" uyarısını yaptı.

Askerlerin çekilmesi, İsrailli heyetin Gazze'yle ilgili müzakereler için Katar'a gitmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

İsrail hükümeti, bu görüşmelerin, ateşkesin ilk aşamasındaki "teknik konuları" görüşmek için planlandığını açıklamıştı.

İkinci aşamanın ise daha zorlu bir müzakere sürecini içereceği, kalıcı ateşkesin ancak bu noktada gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 20 Ocak'taki ABD ziyareti, Donald Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" sözleriyle bölgedeki dengeleri yeni bir krizin eşiğine getirmişti.

Trump Filistinlilerin "başka bir yere gitmesini" savunurken, ABD'nin bölgeyi "Orta Doğu'nun Riviera'sına dönüştürmeyi" üstleneceğini iddia etmişti.

Söz konusu açıklamalara Filistinlilerin yanı sıra ABD'nin müttefiklerinden de itirazlar ve tepkiler yöneltildi.