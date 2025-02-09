  • BIST 9951.65
  • Altın 3306.954
  • Dolar 35.9379
  • Euro 37.1261
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail askerleri Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildi

İsrail askerleri Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildi

» »
Gazze'nin kuzeyini ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'ndan İsrail askerlerinin çekildiği bildirildi.
İsrail askerleri Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildi

Binlerce Filistinli eşyalarını yükledikleri araçlarla koridoru aşarak Gazze'nin kuzeyine hareket etmeye başladı.

İsrail askerlerinin çekilmesi, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının bir sonucu olarak uygulamaya kondu. Anlaşma kapsamında şimdiye kadar 16 İsrailli rehine ile 566 tutuklu Filistinli takas edilmişti.

Ateşkesin üç haftalık ilk aşamasında toplamda 33 İsrailli rehineyle 1900 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması bekleniyor. İsrail, 33 kişiden sekizinin canlı olmadığını duyurmuştu.

7 Ekim 2023'ten itibaren en az 48.189 Filistinli'nin İsrail saldırıları sonucu öldürüldüğü açıklanmıştı. Gazze'deki binaların yaklaşık üçte ikisi yıkıldı ya da tahrip edildi.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin kişinin de güneydeki bölgelere göç ettiği biliniyordu. İsrail'in Gazze güneyine doğru saldırılarını sürdürmesi sonucu yüz binlerce kişi birkaç kez yer değiştirmek zorunda kaldı ve Gazze'deki insani kriz derinleşti.

Netzarim Koridoru kuzeyde yaşayanların tekrar evlerine dönmelerinin önünde bir engeldi. Yaya olarak kuzeye geçmek isteyenler sahil yolunu kullansalar da arabalarla ve eşya yüklü kamyonlarla kuzeye dönmek isteyenler Netzarim Koridoru'nda tutuluyordu.

İsrail ordusu Pazar günkü geri çekilmeyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesine göre, Gazze'deki Hamas yönetimi, Gazzelilere yönelik "seyahat ederken dikkatli olmaları ve uyarıları dikkate almaları" uyarısını yaptı.

Askerlerin çekilmesi, İsrailli heyetin Gazze'yle ilgili müzakereler için Katar'a gitmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

İsrail hükümeti, bu görüşmelerin, ateşkesin ilk aşamasındaki "teknik konuları" görüşmek için planlandığını açıklamıştı.

İkinci aşamanın ise daha zorlu bir müzakere sürecini içereceği, kalıcı ateşkesin ancak bu noktada gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 20 Ocak'taki ABD ziyareti, Donald Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" sözleriyle bölgedeki dengeleri yeni bir krizin eşiğine getirmişti.

Trump Filistinlilerin "başka bir yere gitmesini" savunurken, ABD'nin bölgeyi "Orta Doğu'nun Riviera'sına dönüştürmeyi" üstleneceğini iddia etmişti.

Söz konusu açıklamalara Filistinlilerin yanı sıra ABD'nin müttefiklerinden de itirazlar ve tepkiler yöneltildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gazze ateşkesi: Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakıyor30 Ocak 2025 Perşembe 15:12
  • Trump'ın Gazze planı: Filistinlileri Ürdün ve Mısır'a göndermek28 Ocak 2025 Salı 20:34
  • BM: Gazze için gereken yardım amaçlı üretilmiş çadır dünyada yok28 Ocak 2025 Salı 17:05
  • Hamas, ateşkes olursa serbest bırakabileceği 34 rehineyi açıkladı06 Ocak 2025 Pazartesi 10:22
  • Gazze nüfusu savaşın başlangıcından bu yana yüzde 6 azaldı02 Ocak 2025 Perşembe 13:48
  • İsrail Başsavcısı, Sara Netanyahu hakkında siyasi muhalifleri taciz ettiği şüphesiyle soruşturma talimatı verdi27 Aralık 2024 Cuma 10:27
  • İran, WhatsApp ve Google Play'e erişim kısıtlamalarını kaldırdı25 Aralık 2024 Çarşamba 11:17
  • Suriye'de Noel ağacına saldırı: Hama, Şam ve Humus'ta protestolar düzenlendi25 Aralık 2024 Çarşamba 10:43
  • Hakan Fidan Şam’da; HTŞ lideri Colani ile görüştü22 Aralık 2024 Pazar 18:11
  • Filistin güvenlik güçleri Batı Şeria'da militan gruplara operasyon düzenlendi17 Aralık 2024 Salı 19:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti