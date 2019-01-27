İsrail de kervana katıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella'da darbe girişimine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan da destek geldi.

Netanyahu, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurdu.

Açıklamayı video mesaj yayımlayarak yapan Netanyahu, "İsrail de ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa ülkesine katılarak Venezüella'daki yeni yönetimi tanıdı" dedi.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistinlilere karşı uyguladığı baskı ve ihlaller nedeniyle sık sık İsrail'i hedef alan açıklamalar yapıyordu.

Caracas'ta hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere neden oldu.

Sağcı muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini 'geçici devlet başkanı' ilan etti. Hemen ardından ABD başta olmak üzere aralarında Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın da olduğu bazı ülkeler, Guaido'yu tanıdı.

Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini teyit etti.