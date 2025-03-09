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İsrail Gazze'nin elektriğini tamamen kesme kararı aldı

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İsrail Enerji Bakanı; ordunun sağlam bina bırakmadığı, son olarak her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğu Gazze'ye elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını açıkladı.
İsrail Gazze'nin elektriğini tamamen kesme kararı aldı

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, neredeyse taş üstünde taş kalmayan Gazze'ye elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

AA'nın The Times of Israel gazetesinden aktardığına göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği belirtildi.

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.

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