İsrail, Gazze’nin güneyine kara operasyonu başlattı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail’in güneyindeki bulunan askerlere yaptığı açıklamada, Gazze’nin güneyindeki operasyonun kuzeyindeki kadar “güçlü ve kapsamlı” olacağını söyledi.

Daha sonra bir ordu sözcüsü, İsrail'in "kara saldırısını genişletmeye devam ettiğini" doğruladı ve “teröristlerle yüz yüze çatışmalar yaşandığını” söyledi.

Bir hafta süren ateşkesin Cuma günü sona ermesinden bu yana İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı bombardımanına yeniden başladı.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus sakinleri bunu şu ana kadarki en ağır bombardıman olarak tanımladı.

Yedi günlük ateşkes sırasında, Hamas 110 rehineyi, İsrail de bunun karşılığında hapishanelerinden 240 Filistinliyi serbest bıraktı.

Pazar sabahı İsrail ordusu, Han Yunus'un birçok bölgesinde insanları derhal bölgeyi terk etmeye çağırdı.

İsrailli yetkililer, Hamas liderlerinin, savaşın ilk aşamalarında kuzeydeki çatışmalardan kaçan yüzbinlerce insanın sığındığı güneyde saklandığına inanıyor.

Bir BM yetkilisi, İsrail ordusunun saldırının odağını güneye kaydırmasının ardından Gazze'deki bir hastanede daha önce görülmediği kadar panik yaşandığını açıkladı.

UNICEF’ten James Elder, Han Yunus'taki Nasser Tıp Hastanesi'ni bir "savaş bölgesi" olarak nitelendirdi.

Elder BBC'ye, Nasser Tıp Hastanesi’nin yakınında sürekli olarak büyük patlamalar duyulduğunu ve çocukların kafa yaralanmaları, korkunç yanıklar ve son patlamalardan kaynaklanan şarapnel yaralanmalarıyla hastaneye geldiklerini söyledi.

İsrail Başbakanının bir danışmanı, İsrail'in sivilleri korumak için "maksimum çaba" gösterdiğini belirtti.