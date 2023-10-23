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SON DAKİKAİsrail, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü

İsrail, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü

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İsrail ordusu dün gece boyunca Gazze'nin çeşitli bölgelerine şimdiye kadarki en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Neredeyse saniyede bir bombanın atıldığı şehirde yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları ve topçuları, gece boyunca eşzamanlı saldırılar gerçekleştirdi.

Hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Bombardıman sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

En az 25 katliam gerçekleşti

Gazze'ye yönelik yürütülen saldırıların 16'ncı gününde, İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eşzamanlı kentin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanlarda, en az 25 katliam gerçekleştirdi.

Kentin birçok bölgesine, havadan ve karadan yürütülen saldırılar sonucu bir günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Yıkılan binaların enkazında, durumu henüz bilinmeyen çok sayıda insan bulunduğu kaydediliyor.

Bazı ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti

WAFA'nın Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı bilgiye göre, işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bazı mahalleleri haritadan tamamen sildi; enkaz haline getirdiği bölgelerde, "bazı ailelerin tüm fertlerine yaşamıyor kaydı düşülmesine" neden oldu.

Abluka altındaki şehirde sağlık sistemi çöküyor

İsrail ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanıyor. Yakıtın tükenme noktasına geldiği hastanelerde tedavi de güçleşiyor.

Hastanelere yakıt temin edilmemesi, bin 100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit ediyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, böbrek yetmezliği hastaları için uyarıda bulundu. Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38’i çocuk bin 100 hastanın hayatını tehdit edeceğini vurguladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de hedef aldı.

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