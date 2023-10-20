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SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

İsrail hastanenin ardından ibadethaneleri hedef aldı

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İsrail, Filistin'deki şiddetini gün geçtikçe artırıyor. Hastanenin ardından ibadethaneleri hedef alan İsrail, Cibaliye bölgesinde yer alan el-Ömeri Camii'ni ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseyi hedef aldı.
İsrail hastanenin ardından ibadethaneleri hedef aldı

İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir caminin daha tamamen yıkıldığı açıklandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim'de "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi hedef aldı

İsrail Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseyi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı. Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi saldırıyı kınadı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.

İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, "Gazze kentindeki kilisemizi hedef alan İsrail bombardımanını en güçlü ifadelerle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

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