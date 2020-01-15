İsrail Mısır'a doğalgaz ihraç etmeye başladı

İsrail ve Mısır Enerji Bakanları, iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattının bugün faaliyete geçtiğini açıkladı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ve Mısır Enerji Bakanı Tarık El Molla, iki ülke arasındaki doğalgaz hattına ilişkin ortak açıklamada bulundu.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, açıklamada, gelişmenin "her iki ülkenin ekonomik çıkarlarına hizmet edeceği" kaydedildi.

Mısır'a gidecek doğalgazın aynı zamanda Mısır'daki sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri üzerinden Avrupa'ya aktarılabileceği belirtiliyor.

İki bakan, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Ürdün Enerji Bakanları ve Filistinli yetkililerle bugün Kahire'de düzenlenecek Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda bir araya gelecek. Bakanların, toplantıda forumu bölgesel bir organizasyona dönüştürecek bir anlaşma yapması bekleniyor.