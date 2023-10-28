İsrail ordu sözcüsü: İsrail Savunma Kuvvetleri hala Gazze'de

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari bu sabah özetle şu açıklamaları yaptı:
- İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdi ve havadan ve denizden önemli saldırılarla kara faaliyetlerini genişletti
- Aralarında 7 Ekim katliamının "önemli bir katılımcısı" olan bir kişinin de bulunduğu Hamas komutanları öldürüldü
- İsrail birlikleri "hala sahada ve savaşa devam ediyor", ordu herhangi bir kayıp vermedi
- Gazze'ye yönelik insani yardım çabaları bugün daha fazla gıda, su ve ilaç girişine izin verilerek genişletilecek
- İsrail güçleri, ülkenin kuzeyinde İsrail'i hedef alan ateşe karşılık olarak Hizbullah'a ait bir askeri altyapıya saldırdı
- Ordu şu ana kadar ölen 311 askerinin ve 229 rehinenin ailelerine haber verildi Rehinelerin evlerine dönmesi en üst düzeyde ulusal çaba olmaya devam ediyor
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