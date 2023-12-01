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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 54 kişiyi öldürdü

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde geçici ateşkesin sona ermesinden bu yana düzenlediği hava saldırılarıyla 54 kişiyi katletti, çok sayıda yaralı var.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 54 kişiyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan saldırısında 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Refah şehrinin merkezindeki bir evi hedef alan saldırıda da 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda ölen ve yaralananlar, Ebu Yusur en-Neccar Hastanesi'ne getirildi.

Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısındaki Hamad'da da bir apartman dairesinin hedef alındığını, 2 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkesin sona ermesinden bu yana toplam 54 Filistinliinin öldürüldüğünü açıkadı.

Geçici ateşkes son buldu

Gazze kentinin kuzeybatısındaki En-Nasr Mahallesi'ndeki "En-Nasr" ve "Rantisi" hastaneleri çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

Geçici ateşkesin son bulmasının ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalaya başladı.

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