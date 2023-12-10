İsrail ordusu Gazzeli sivillerden Han Yunus'u terk etmelerini istedi

Gazze'de son gelişmeler:
- İsrail ordusu Gazze'nin güneyine doğru ilerlemeye devam ederken, halka Han Yunus kent merkezini terk etmelerini emretti. Yüz binlerce Gazzeli daha önce kuzeydeki hava saldırılarından korunmak için buraya kaçmıştı
- Genelkurmay Başkanı, birliklerine Hamas'ı yenmek için "daha fazla bastırmaları" çağrısında bulundu
- BM, Gazzelilerin yarısının açlık çektiği ve İsrail kuşatması nedeniyle Filistin topraklarındaki insanların yüzde 90'ının her gün yemek yiyemediği uyarısında bulundu
- Hamas'ın İsrail'in başarısız bir kurtarma operasyonu olduğunu iddia ettiği bir video yayınlamasının ardından, İsrailli bir rehine grubu Cumartesi günü 25 yaşındaki Sahar Baruch adlı bir rehinenin öldüğünü doğruladı
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