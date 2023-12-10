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SON DAKİKAİsrail ordusu Gazzeli sivillerden Han Yunus'u terk etmelerini istedi

İsrail ordusu Gazzeli sivillerden Han Yunus'u terk etmelerini istedi

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İsrail ordusu Gazze'nin güneyine doğru ilerlemeye devam ederken, halka Han Yunus kent merkezini terk etmelerini emretti. Yüz binlerce Gazzeli daha önce kuzeydeki hava saldırılarından korunmak için buraya kaçmıştı
İsrail ordusu Gazzeli sivillerden Han Yunus'u terk etmelerini istedi

Gazze'de son gelişmeler:

  • İsrail ordusu Gazze'nin güneyine doğru ilerlemeye devam ederken, halka Han Yunus kent merkezini terk etmelerini emretti. Yüz binlerce Gazzeli daha önce kuzeydeki hava saldırılarından korunmak için buraya kaçmıştı
  • Genelkurmay Başkanı, birliklerine Hamas'ı yenmek için "daha fazla bastırmaları" çağrısında bulundu
  • BM, Gazzelilerin yarısının açlık çektiği ve İsrail kuşatması nedeniyle Filistin topraklarındaki insanların yüzde 90'ının her gün yemek yiyemediği uyarısında bulundu
  • Hamas'ın İsrail'in başarısız bir kurtarma operasyonu olduğunu iddia ettiği bir video yayınlamasının ardından, İsrailli bir rehine grubu Cumartesi günü 25 yaşındaki Sahar Baruch adlı bir rehinenin öldüğünü doğruladı
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