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İsrail: Pfizer BionTech'in koronavirüs aşısı yüzde 94 etkili

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İsrail'de gerçek zamanlı ve gerçek hayattaki (klinik test olmayan) veriler üzerinden yapılan araştırmaya göre, iki doz Pfizer BionTech aşısı, semptomatik Covid-19 vakalarını yüzde 94 oranında düşürüyor.
İsrail: Pfizer BionTech'in koronavirüs aşısı yüzde 94 etkili

İsrail'de gerçek zamanlı ve gerçek hayattaki (klinik test olmayan) veriler üzerinden yapılan araştırmaya göre, iki doz Pfizer BionTech aşısı, semptomatik Covid-19 vakalarını yüzde 94 oranında düşürüyor.

Nüfusu aşılama çalışmalarında dünyada ilk sıralarda yer alan İsrail'in en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısı Clalit tarafından yapılan araştırma, Pfizer BionTech aşısının tüm yaş grupları için eşit derecede etkili olduğunu ortaya koydu.

Ön veriler semptomatik vakalarda yüzde 94, ciddi vakalarda ise yüzde 92 önleyici olduğunu gösteriyor.

Clalit aşının etkinliğini görmek için 1 milyon 200 bin kişiyi analiz etti.

Bu rakamın yarısı, yani hiç aşı olmayan 600 bin kişi ile iki doz aşı alan diğer 600 bin kişi karşılaştırıldı.

Sağlık kurumu bunu yaparken hastaları genel sağlık durumları, yaşadıkları yer, enfeksiyon riski ve ağır hasta olma risklerine göre eşleştirildi.

Clalit Araştırma Enstitüsü Direktörü Profesör Ran Balicer, "Pfizer'in koronavirüs aşısının tıpkı klinik denemelerde olduğu gibi ikinci dozdan bir hafta sonra gerçek hayatta da son derece etkili olduğu artık kesin olarak açık." ifadesini kullandı.

Bu arada birçok ülke, İsrailli bilim insanlarını, emsal karşılaştırması/değerlendirmesi yaptıkları çalışmanın sonucunu kendileriyle de paylaşmaları konusunda baskı altında tutuyor.

Ancak Prof Balicer, çalışmanın hala ön verilere dayandığını belirterek "Şu anda paylaşabileceğimiz bitmiş bir çalışmamız yok." uyarısında bulundu.

Balicer'e göre, çalışma aşının ciddi hastalıkları önlemede oldukça etkili olduğunu gösterdi, ilk klinik deneyler bunu kanıtlayamamıştı.

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