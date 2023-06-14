İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye devlet ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.05'te Şam'ın güneybatısındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Bir askerin yaralandığı saldırıda hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
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