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SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

İsrail Savaş Kabinesi, Hamas ile Esir Takası Anlaşması için Mossad Şefinin Katar'a Gönderilmesini Reddetti

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İsrail savaş kabinesi, Hamas ile esir takası için Mossad şefi David Barnea'yı Katar'a gönderme planını reddetti ve Hamas'tan gelecek sinyal bekliyor.
İsrail Savaş Kabinesi, Hamas ile Esir Takası Anlaşması için Mossad Şefinin Katar'a Gönderilmesini Reddetti

İsrail medyasının son dakika haberlerine göre, ülkenin savaş kabinesi, Hamas * ile yapılması planlanan esir takası müzakerelerine Mossad * şefinin dahil edilmesini veto etti. İsrail hükümeti, Hamas'tan gelecek olumlu bir sinyal bekliyor. İsrail ve Hamas arasında süren görüşmelerde, İsrail baskının ardından, karşı tarafa ait esirlerin serbest bırakılması için yeni bir girişimde bulunmak konusunda ikiye bölünmüş durumda. İsrail’in üst düzey temsilcilerinin konuyla ilgili çeşitli açıklamaları gündeme damgasını vuruyor.

İsrail Savaş Kabinesi İçindeki Anlaşmazlık

İsrail Kanal 13'ün raporlarına göre, ülkenin savaş kabinesi yeni bir esir takası anlaşması hususunda iç çekişmeler yaşıyor. Ortaya çıkan bu gerginlik, Mossad Şefi David Barnea'nın Katar’a gönderilme teklifine savaş kabinesinin kısa süre önce itiraz etmesiyle belirginleşti. Bu durum, müzakereleri ilerletme umutlarına gölge düşürmüş durumda.

Bakanlar Arasındaki Farklı Görüşler

Benny Gantz, İsrail güvenlik kabinesi üyesi ve savunma bakanı olarak, İsrail’in girişimde bulunmasını desteklerken, Başbakan Binyamin Netanyahu * ve Savunma Bakanı Yoav Gallant * , İsrail'e askeri baskı uygulandıktan sonra, Hamas’tan gelecek bir iş birliği sinyalinin beklenebileceği görüşündeler. Anonim bir diplomat ise, Mossad şefinin şimdilik Katar'a gitmediğini ve önerilerin beklendiğini belirtti.

İsrail Yeniden Müzakereye Hazır mı?

Yakın zamanda İsrail Kanal 12 Televizyonu, İsrail'in Hamas ile esir takası konusunda yeni müzakerelere hazır olduğunu bildirmişti. Bu müzakerelerin kapsamının hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları içereceği vurgulanmıştı. Aynı haberde, yakın gelecekte herhangi bir anlaşmanın olası olmadığına, ancak İsrail'in bu yönde baskı kurarak süreci hızlandırmak istediğine yer verilmişti. Adı belirtilmeyen bir üst düzey yetkilinin, koşulların yeni anlaşmalar için uygun hale geldiğine dair sözleri aktarılmıştır.

Esir Takası Müzakerelerinin Geleceği

Bilinmeyen bir tarihte Mossad şefi, arabulucuların ifadelerine daha dikkatli olmak için yeni yönergeler almış. Bu durumda, diyaloğa açık olan Katar'la potansiyel görüşmeler için "Katarlılar konuşmak isterse dinleriz" yaklaşımı benimsenmiş. İsrail’in ve Hamas’ın karşılıklı adımlarının ne olacağı konusunda henüz net bir tablo yok.

Geçmişteki Esir Takası Mutabakatı

24 Kasım Cuma günü başlayıp, 3 gün daha uzatılan insani ara çerçevesinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşması uygulamaya konmuştu. Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında, İsrail hapishanelerinden 240 Filistinli esir serbest kalmıştı. İsrail tarafı sivil olduklarını öne sürdüğü kadınların serbest bırakılmasını talep etmiş, ancak Hamas bu kadınların asker olduğunu söyleyerek bunu reddetmiş ve askerlerin takas sürecinin bir sonraki aşamasında görüşülebileceğini belirtmişti. İki taraf arasındaki gerilimin nasıl bir sonuca bağlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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