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İsrail: Savaştan sonra Gazze’nin güvenlik kontrolü bizde olacak

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, savaştan sonra Gazze’nin güvenlik kontrolünün ellerinde olacağını söyledi.
İsrail: Savaştan sonra Gazze’nin güvenlik kontrolü bizde olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ‘savaşın ardından Gazze’nin güvenlik sorumluluğunu üstlenecekleri’ söylemiş, ABD yönetimiyse buna karşı çıkmıştı.

AA’nın haberine göre İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, benzer söylemde bulundu.

Filistin Yönetiminin, Gazze’nin yönetimi için çözüm olmadığını belirten Cohen, “Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail’in elinde olacak” dedi.

Cohen, savaştan sonra ‘Gazze’ye silah girişini önlemek için İsrail’in Gazze Şeridi’nin güvenliğini kontrol etmek zorunda kalacağını’ ifade etti.

 

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