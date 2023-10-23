  • BIST 7609.96
  • Altın 1784.341
  • Dolar 28.0445
  • Euro 29.7404
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze harekatı 3 ay sürebilir

» »
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’deki harekatın 3 ay sürebileceğini söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze harekatı 3 ay sürebilir

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’deki harekatın 3 ay sürebileceğini söyledi.

Gallant, “Bir ay, iki ay ya da üç ay sürebilir ama sonunda Hamas kalmayacak” dedi.

Hava kuvvetleri operasyon merkezinde konuşan Bakan Gallant, “Bu Gazze içindeki son harekatımız olacak çünkü sonrasında Hamas olmayacak” şeklinde konuştu.

İsrail ordusu üç yüz bin kadar yedeği yeniden askere aldı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara harekatı olarak değerlendirilen yeni aşamaya da “yakında” başlayacaklarını söyledi.

Ancak bu açıklamalara karşın İsrail’e dünya liderlerinin ziyaretleri sürüyor.

Bu hafta Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Fransa lideri Emmanuel Macron’un ziyaretleri bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Gazze'de yakıtımız 3 gün içinde bitecek22 Ekim 2023 Pazar 18:21
  • İsrail ordusu: Gazze'ye yakıt girmeyecek21 Ekim 2023 Cumartesi 16:32
  • BM: Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısı 16'ya yükseldi20 Ekim 2023 Cuma 17:45
  • Guterres: Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli20 Ekim 2023 Cuma 16:43
  • Filistinli yetkililer: Gazze'de ölü sayısı 4 bini geçti20 Ekim 2023 Cuma 16:41
  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Filistin'de büyükelçilik açacağız20 Ekim 2023 Cuma 09:18
  • Biden'dan İsrail'e destek: Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım20 Ekim 2023 Cuma 08:50
  • Gazze’de ölenlerin üçte ikisi çocuk ve kadın20 Ekim 2023 Cuma 08:25
  • Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanı: İsrail soykırım planı uyguluyor20 Ekim 2023 Cuma 08:24
  • İsrail hastanenin ardından ibadethaneleri hedef aldı20 Ekim 2023 Cuma 08:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti