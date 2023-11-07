İsrail Savunma Bakanı: İsrail askerleri Gazze Şehri'nin merkezinde

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail kuvvetlerinin Gazze Şehri'nin merkezinde olduklarını söyledi.
Salı akşamı Tel Aviv'de bir basın toplantısı gerçekleştiren Gallant, ''Gazze Şehri'nin kalbindeyiz'' dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail kuvvetlerinin Gazze Şehri'nin merkezinde olduklarını söyledi.
Salı akşamı Tel Aviv'de bir basın toplantısı gerçekleştiren Gallant, ''Gazze Şehri'nin kalbindeyiz'' dedi.
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