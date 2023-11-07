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SON DAKİKAİsrail Savunma Bakanı: İsrail askerleri Gazze Şehri'nin merkezinde

İsrail Savunma Bakanı: İsrail askerleri Gazze Şehri'nin merkezinde

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail kuvvetlerinin Gazze Şehri'nin merkezinde olduklarını söyledi.
İsrail Savunma Bakanı: İsrail askerleri Gazze Şehri'nin merkezinde

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail kuvvetlerinin Gazze Şehri'nin merkezinde olduklarını söyledi.

Salı akşamı Tel Aviv'de bir basın toplantısı gerçekleştiren Gallant, ''Gazze Şehri'nin kalbindeyiz'' dedi.

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