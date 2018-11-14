İsrail Savunma Bakanı Liberman istifa etti

Reuters haber ajansının duyurduğu ama ardından gerçeği yansıtmadığını aktardığı bilgi, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman tarafından bizzat doğrulandı. Basın toplantısı düzenleyen Liberman, "İsrail Savunma Bakanı görevinden istifamı duyurmak için buradayım" sözleriyle konuşmasına başladı.

İsrail'in Gazze'den atılan füzeleri gerekçe göstererek düzenlediği hava saldırısının ardından alınan ateşkes kararına tepki gösteren Liberman, "Dün teröre teslim olduk. Bu ateşkesin başka bir anlamı yok. Şu an devlet olarak yaptığımız şey, ulusal güvenliğimize uzun vadede zarar verecek bir bedel pahasına kısa vadeli sükunet satın almak" ifadelerini kullandı.