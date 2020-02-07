İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 172 kişilik yolcu uçağını kalkan yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’deki hava saldırıları nedeniyle bir yolcu uçağının tehlikeye girdiğini ve Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 6 Şubat gecesi Şam’a hava saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şam havalimanı yakınlarına yapılan saldırılarda, 172 kişiyi taşıyan Airbus-320 model yolcu uçağının da tehlikeye girdiğini anlatan Konaşenkov, "İsrail’in saldırıları nedeniyle yolcu uçağı Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptı" dedi.

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2018 yılının sonunda benzer bir olay meydana gelmişti. İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısı hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin kullanımının kısıtlanması için saldırıların Şam ve Beyrut havalimanlarına yolcu uçakları iniş yaptığı sırada düzenlediğini belirtmişti.

Öte yandan, 17 Eylül 2018 tarihinde Suriye'deki Hmeymim üssü yakınlarında 14 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 tipi uçağı Suriye ordusunun S-200 savunma sisteminden fırlatılan bir füzeyle vurulmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, İsrailli pilotların uçağı Suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandığı belirtilmişti.