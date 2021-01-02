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İsrail'de 1 Milyon Kişiye Aşı Yapıldı

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İsrail'de yaklaşık iki hafta içinde 1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Böylelikle nüfusun yüzde 10'undan fazlasına koronavirüs aşısı yapıldı.
İsrail'de 1 Milyon Kişiye Aşı Yapıldı

İsrail'de yaklaşık iki hafta önce koronavirüse karşı başlatılan aşı kampanyası çerçevesinde 1 milyon kişiye aşı yapıldı. Başbakan Benyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Juli Edelstein, ülkenin kuzeyinde Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Umm el Fahm kasabasında aşı olan 1 milyonuncu kişiyi takdir etti. Yaklaşık 9 milyon 300 bin nüfusu bulunan İsrail'de, böylece halkın yüzde 10'undan fazlasına aşı yapılmış oldu. Netanyahu Umm el Fahm'da yaptığı konuşmada, ülkedeki salgını durdurmak için hedefin 5 milyon 500 bin kişiye aşı yapmak olduğunu söyledi.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, sadece Perşembe günü 153 bin 400 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Ülkede, 60 yaş üzerindekilerin yüzde 40'ından fazlası BioNTech-Pfizer ortaklığı ile üretilen aşının ilk dozunu almış oldu. Ülkede koronavirüs aşısının yapılmasına 19 Aralık'ta başlanmıştı.

Oxford Üniversitesi uzmanlarına göre, İsrail dünyada halkın aşılanması konusunda en hızlı ilerleme kaydededen ülke oldu. Üniversite'nin "Our World in Data" adlı portalındaki verilere göre, her 100 vatandaş için 11,55 doz aşı ayıran İsrail, diğer ülkelere kıyasla açık ara önde bulunuyor.

İsrail hızlı aşılamayı nasıl başardı?

İsrail'i "korona aşısı şampiyonu" ilan eden Başbakan Netanyahu'nun, aşı konusunu bizzat takip etmesinin İsrail'in aşı konusunda hızla ilerlemesine katkı sağladığına işaret ediliyor. Netanyahu'nun ülkesine milyonlarca doz aşıyı getirebilmek için ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in yöneticisi Albert Bourla ile defalarca telefonda görüştüğü belirtiliyor. 71 yaşındaki Netanyahu, canlı yayında ilk Covid-19 aşısını olduğu sırada Bourla'nın artık "kişisel dostu" olduğunu söylemişti.

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