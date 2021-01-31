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İsrail'de 3 bin yıllık 'çok değerli' mor renkli kumaş bulundu

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İsrail'de araştırmacılar Davut ve Süleyman peygamberler dönemine ait ve o dönemde ender olan mor renkli kumaş parçaları buldu.
İsrail'de 3 bin yıllık 'çok değerli' mor renkli kumaş bulundu

İsrail'de araştırmacılar Davut ve Süleyman peygamberler dönemine ait ve o dönemde ender olan mor renkli kumaş parçaları buldu.

İsrail Antikalar İdaresi, Tel Aviv Üniversitesi ve Bara İlan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada mor renkli kumaş bulunmasının bir sürpriz olduğu vurgulandı.

Antik zamanlarda mor renk elde edilmesi çok zor olduğu için bu renkteki kumaşlar genelde kraliyet aileleri ya da soylularda bulunuyordu. O dönemlerde mor renk boyanın genelde altından daha pahalı olduğu düşünülüyor.

Radyokarbon teknolojisi ile yapılan ölçümlerde kumaşın tarihinin milattan önce 1.000'li yıllara dayandığı tespit edildi. Bu yıllar peygamber krallar olan Davud ve Süleyman dönemine denk geliyor.

İsrail Antikalar İdaresi daha önce mor renk üretimine dair kalıntılar bulunduğunu ama doğrudan mor renkli kumaş kalıntısına İsrail ve Levant bölgesinde ilk defa ulaşıldığını duyurdu.

Akdenizde bulunan bir çeşit yumuşakçadan elde edilen renk pigmenti günümüzde bile değerini koruyor

Eski Hristiyan ve Yahudi kaynaklarında sık sık bahsedilen Timna'ya 300 kilometre mesafede bulunan kumaş parçası o dönemde bölgede elit bir ailenin bulunduğunu gösteriyor.

 
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