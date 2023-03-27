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SON DAKİKAİsrail’de savunma bakanının görevden alınması protestoları körükledi

İsrail’de savunma bakanının görevden alınması protestoları körükledi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı sisteminde yapılması planlanan değişikliklere karşı bir tonda konuşan Savunma Bakanı Yoav Galant’ı görevden aldı.
İsrail’de savunma bakanının görevden alınması protestoları körükledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı sisteminde yapılması planlanan değişikliklere karşı bir tonda konuşan Savunma Bakanı Yoav Galant’ı görevden aldı.

Yargı sisteminin gücünü kısmayı öngören yasa tasarısı yüzünden aylardır protestolar düzenleniyor.

Galant’ın görevden alınmasının ardından on binlerce kişi sokaklara çıktı.

Kudüs’te polis ve asker, Netanyahu'nun evinin yakınında eylem yapan protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

Protestocular Netanyahu’yu bir diktatör gibi davranmakla ve İsrail’in güvenliğine zarar vermekle suçluyor.

 

Yüksek Mahkeme’nin görevini kısıtlamayı öngörüyor

Yeni yasa tasarısı, mahkemelerin görevini yerini getirmediğine hükmettiği siyasetçilerin makamından alınmasını zorlaştırıyor.

Hakkında yolsuzluk suçlamaları olan Netanyahu’nun bu kanun tasarısını kendi çıkarı için hazırladığı öne sürülüyor.

Muhalefetin başında bulunan Yair Lapid, Galant’ın görevden alınmasını “hükümetin alçaldığı bir başka adım” olarak tanımlayarak bu kararın ülkenin güvenliğine zarar vereceğini savundu.

Cumartesi akşamı kısa bir süreliğine televizyonda konuşan Galant, İsrail ordusu mensuplarının yeni yasa tasarısından ötürü kızgın ve hayalkırıklığına uğramış olduğunu dile getirmiş; tasarının ulusal güvenliğe tehlike teşkil ettiğini belirtmişti.

Yasa tasarısı aynı zamanda hükümetin hakimleri atayan komiteyi tamamen kontrol etmesine olanak tanıyor.

Yüksek Mahkeme’nin kararlarının parlamento tarafından aşılmasına neden olabilecek yasa tasarısının yargının gücünü zayıflatacağı ifade ediliyor.

Netanyahu ise tasarının mahkemelerin görev alanlarını aşmasını engellemek için yapıldığını belirtiyor.

ABD cephesinde ise Beyaz Saray, İsrail’de yaşananlardan ötürü endişeli olduklarını, tarafların bir an önce uzlaşmaya varması gerektiğini aktardı.

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