İsrail’den en fazla uçuş Türkiye’ye

İsrail ve Türkiye arasında yapılan uçuşların bu yılın ilk 7 ayında yüzde 9 oranında artması ile birlikte İsrail’den en çok uçuş yapılan ülke Türkiye oldu

Atatürk Havalimanı ile Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı arasında 598 bin yolcu seyahat etti. Türkiye’den gerçekleşen transit uçuşlarda eklendiğinde rakam 1 milyon 142 yolcuya çıkıyor.

srail pazarında Türk havalimanları ile Türk hava yolu şirketleri hatırı sayılır yolcu sayısına ulaştı. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan edilinen bilgilere göre, Türkiye'deki havalimanlarından transit geçişler de dahil yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak bir milyon 142 bine yükseldi.

EN FAZLA ARTIŞ İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI'NA YAPILAN UÇUŞLARDA GERÇEKLEŞTİ

Tel Aviv Ben Gurion ile yolcu trafikleri sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı yüzde 18 artışla 598 bin 481 yolcu ile birinci, yüzde 2.34 artışla Antalya Havalimanı 249 bin 312 yolcu ile 16'ncı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 247 bin 624 yolcu ile 17'nci oldu. Türk Hava Yolları, 598 bin 338 yolcu taşımasıyla birinci, Pegasus Havayolları ise 305 bin 250 yolcu ile 8'inci oldu.

KARGO TAŞIMACILIĞINDA DA ARTIŞ VAR

İsrail-Türkiye arasındaki kargo taşımacılığı da ön sıralarda yer alıyor. Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'den 5 bin 119 ton, 7 bin 281 ton da İsrail'den kargo olmak üzere toplam 12 bin 400 ton kargo taşındı. Türkiye'ye giren İsrailli turist sayısı bu yılın 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 25.15 artarak 171 bine 679'a yükseldi.

BİRİNCİLİK DAHA ÖNCE ABD'YE AİTTİ

İsrail ve Türkiye arasındaki yolcu trafiği bu yılın ilk 7 ayında yüzde 9 artarak bir milyon 142 bine çıkmasıyla 969 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiği ABD'yi de geçti. İsrail'den en çok uçuş ise Atatürk Havalimanı'na oldu.

Türkiye'ye Tel Aviv'den her gün İstanbul'un yanı sıra Antalya'da dahil 20 uçak seferi yapılıyor.