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İsrail'den, Eriha Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına tepki

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İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Eriha Antik Kenti'ni (Telle es-Sultan) Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmesine tepki gösterdi.
İsrail'den, Eriha Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına tepki

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan kararın, Filistinlilerin UNESCO'yu kullanmasının ve örgütün siyasallaştırılmasının göstergesi olduğu savunuldu.

Açıklamada, İsrail'in, alınan tüm "kötü" kararların değiştirilmesi için çalışacağı kaydedildi.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Rula Muaya bugün, UNESCO'nun Eriha Antik Kenti'ni (Telle es-Sultan) Dünya Mirası Listesi'ne dahil ettiğini duyurmuştu.

İsrail, örgütün 2011'de Filistin'i üye devlet olarak kabul etmesine karşı çıkmış ve 2019'da UNESCO'nun önyargılı olduğunu iddia ederek örgütten çekilmişti.

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