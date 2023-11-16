İsrail’den Gazze’ye yönelik kara operasyonunu genişletme sinyali

AP, İsrail’in hastanenin altındaki dehlizleri Hamas’ın komuta merkezi olarak kullandığı yolundaki iddiaları kanıtlayacak somut bir delili şu ana kadar ortaya koyamadığını bildirdi.

İsrail ordusunun, Filistinlilerin güney Gazze'nin bazı kısımlarını terk etmeleri konusunda uyaran broşürleri havadan atması, Yahudi devletinin buradaki kara operasyonunu genişleteceği şeklinde yorumlandı.

Bu arada bölgede daha önce evlerini tahliye eden yüz binlerce Filistinlinin akınına uğrayan BM’nin oluşturduğu barınakların dolup taştığı bildirildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nden dün kısmen çekilmesine rağmen bölgeyi kuşatma altında tutmaya devam ediyor.

Şifa Hastanesi’ne düzenlenen baskın

Şifa Hastanesi'ndeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ndeki araçlarını kısmen geri çekti ancak bazı askerlerini hastane içinde bıraktı.

Associated Press (AP), İsrail ordusunun baskın sırasında bir binada ele geçirildiğini iddia ettiği silahları basına gösterdiği duyurdu.

AP, İsrail’in hastanenin altındaki dehlizleri Hamas’ın komuta merkezi olarak kullandığı yolundaki iddiaları kanıtlayacak somut bir delili şu ana kadar ortaya koyamadığını bildirdi.

Gazze’den kaçan Filistinlilerin sayısının 1,5 milyonu geçtiği tahmin ediliyor

İsrail ordusunun Gazze’nin güneyine yönelik düzenli hava saldırıları bölgedeki insani krizi giderek derinleştiriyor.

Saldırıların ardından Gazze’den kaçan Filistinlilerin sayısının 1,5 milyonu geçtiği tahmin ediliyor. Hava saldırılarıyla birlikte insani yardımların uluşamaması yüzünden gıda, elektrik ve su sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 40 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 710'u çocuk, 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Hamas’ın 7 Ekim’deki başlattığı saldırılarda 1200’ün üzerinde İsrailli hayatın kaybetti. Hamas saldırıları başlatmasının hemen ardından 240 İsrail vatandaşını rehine aldı.

ABD ve İsrail’in, Gazze’yi “uluslararası bir gücün kontrol etmesinde” hemfikir olduğu öne sürüldü

Bu arada İsrail ve ABD’nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sona erdirmesinin ardından Gazze’yi “uluslararası bir gücün kontrol etmesi” konusunda hemfikir olduğu ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, dün Tel Aviv’i ziyaret eden Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile üst düzey İsrailli yetkililerin yaptığı toplantıda “Gazze’de savaşın bitmesinden sonraki durumun” ele alındığı ifade edildi.

KAN’ın, “konuyla ilgili İsrailli iki kaynaktan” aktardığına göre, toplantıdaki taraflar, savaşın sona ermesinin ardından “Gazze'yi kontrol edecek tarafın uluslararası bir görev gücü olmasını” önerdi.

McGurk ve İsrailli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria’daki Mahmud Abbas liderliğindeki “Filistin Yönetimi'nin mevcut haliyle Gazze Şeridi’ni kontrol edemeyeceği” konusunda mutabık kaldı.

McGurk’un, İsrailli yetkililerden, “İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde tam güvenlik kontrolüne sahip olacağı” yönünde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamaya açıklık getirmelerini istediği aktarıldı.

İsrailli yetkililerin, McGurk'a, "İsrail'in Gazze’de sivilleri yönetme veya yasa dışı Yahudi yerleşimlerini yeniden kurma niyetinde olmadıklarını vurguladığı" kaydedildi.

Politico: Almanya, BM’nin kentin kontrolünü almasını önerdi

Öte yandan ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Almanya'nın Gazze'de İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletlerin (BM) kentin kontrolünü almasını önerdiğini yazmıştı.

Almanya'nın hazırladığı ve Gazze'nin geleceği konusunda senaryoların değerlendirildiği 2 sayfalık gayriresmi belgeyi ele geçiren Politico, bu belgeye göre, BM'nin Gazze'nin kontrolünü ele almasının önerildiğini aktarmıştı.

Filistin'in BM Misyon Temsilcisi Abdalrahim Alfarra ise Politico'ya yaptığı açıklamada, BM'nin Gazze'nin kontrolünü ele almasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

BM'nin görevinin sınırları korumak ve iki devletli çözüm için çalışmak olduğunu belirten Alfarra, bu belge konusunda Filistin yönetimi ile istişare yapılmadığını kaydetti.