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İsrail’in Filistin topraklarındaki savaş suçları araştırılıyor

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AFP’nin haberine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’in Filistin topraklarındaki savaş suçlarını araştıracak.
İsrail’in Filistin topraklarındaki savaş suçları araştırılıyor

İsrail’in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, bu konuda soruşturma başlatmak istediğini belirtti.

Filistin’deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını anlatan Bensouda, soruşturma başlatmak için “makul temeller” bulunduğuna ikna olduğunu söyledi.

Bensouda, soruşturma başlatılması için ilk derece dairesinin yetkisine gerek olmadığını ve bunu da yapmayacağını belirtti.
İsrail’in UCM’ye üye olmadığından bahseden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden soruşturmanın coğrafi kapsamını belirlemelerini istedi.

Bensouda, Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’da mahkemenin yargı yetkisini kullanabileceği ve soruşturma başlatılabileceği konusunu ilk derece mahkemesine sorduğunu belirtti.

UCM, 16 Ocak 2015’te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin’in, 2 Ocak 2015’te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması’nı imzalaması ve 1 Ocak 2015’te UCM’ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM’ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabiliyor.

UCM Savcılık Ofisi 5 Aralık’ta, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, Bensouda’nın, İsrail’in işlediği savaş suçlarıyla ilgili 5 yıl önce başlatılan ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atmanın zamanının geldiğine inandığı belirtilmişti.

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