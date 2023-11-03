İsrail'in Gazze saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 50 BM binası zarar gördü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait 50 bina ve yapı etkilendi, bazıları doğrudan vuruldu. Buna, UNRWA'nın halihazırda yaklaşık 700 bin kişiyi barındırdığı BM okulları ve barınak olarak kullanılan binalar dahil." ifadesi kullanıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.