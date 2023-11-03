  • BIST 7637.63
  • Altın 1815.127
  • Dolar 28.313
  • Euro 30.248
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM: İsrail 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor

İsrail'in Gazze saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 50 BM binası zarar gördü

» »
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aralarında yerinden edilen Filistinlilerin de bulunduğu yaklaşık 50 binasının zarar gördüğünü, bazılarının doğrudan vurulduğunu belirtti.
İsrail'in Gazze saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 50 BM binası zarar gördü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait 50 bina ve yapı etkilendi, bazıları doğrudan vuruldu. Buna, UNRWA'nın halihazırda yaklaşık 700 bin kişiyi barındırdığı BM okulları ve barınak olarak kullanılan binalar dahil." ifadesi kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sonucu 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı02 Kasım 2023 Perşembe 14:03
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 61'e yükseldi02 Kasım 2023 Perşembe 12:56
  • GAZZE: Refah Sınır Kapısı açıldı01 Kasım 2023 Çarşamba 14:46
  • Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti01 Kasım 2023 Çarşamba 09:56
  • İsrail’de halk silahlanıyor: 120 bin sivil ilk defa silah ruhsatına başvurdu01 Kasım 2023 Çarşamba 09:55
  • Gazze'de iletişim ve internet yeniden kesildi01 Kasım 2023 Çarşamba 09:49
  • Erdoğan: Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı31 Ekim 2023 Salı 20:11
  • İsrail-Filistin çatışması 25. gününde artarak devam ediyor31 Ekim 2023 Salı 19:00
  • Filistinli bir baba, ailesine beş dilim ekmek alabilmek için altı saat sırada bekliyor31 Ekim 2023 Salı 15:14
  • UNICEF: Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor31 Ekim 2023 Salı 15:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti