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SON DAKİKAGazze'nin kuzeyinde yoğun çatışmalar ve İsrail tanklarının Cibaliye mülteci kampına bombardımanı devam ediyo

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 bin 177'ye yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son iki günde öldürülenlerin sayısı 930 artarak 17 bin 177'ye yükseldi.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 bin 177'ye yükseldi

İsrail'in saldırıları aralıksız devam ediyor. Han yunus'ta bir eve yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırıları sürüyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı’nda 6 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı’na düzenledikleri baskında 6 Filistinliyi öldürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, El-Faria Mülteci Kampı’nda Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Faria Mülteci Kampı’na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da ekiplerin, kampta aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda yaralıya müdahale ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Kızılay ekiplerinin çalışmalarına engel olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 272'ye yükseldi.

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