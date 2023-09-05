  • BIST 8144.14
  • Altın 1667.805
  • Dolar 26.7956
  • Euro 28.8316
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

İsrail'in kararıyla, Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişi yarından itibaren duracak

» »
İsrail'in, "patlayıcı madde kaçakçılığı" yapıldığı gerekçesiyle Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya mal girişinin durdurulmasına karar verdiği belirtildi.
İsrail'in kararıyla, Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişi yarından itibaren duracak

Filistin yönetimi idaresindeki Gazze'ye Mal Girişi Koordinasyon Komitesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail hükümeti, yarından itibaren bir sonraki emre kadar Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişinin tamamıyla durdurulmasına karar verdi.

İsrail söz konusu karara gerekçe olarak, Gazze'den Batı Şeria'ya giysiler içine gizlenmiş patlayıcı madde gönderilmesini gösterdi.

Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı müfettişlerin bugün, Gazze'den Kerm Ebu Salim'e gelen 3 TIR'da inceleme yaptığı ve giysilerin astarları içine gizlenmiş birkaç kilo ağırlığında yüksek kalitede patlayıcı madde tespit ettiği öne sürüldü.

"Patlayıcı maddelerin terör unsurlarına gönderildiğinin düşünüldüğü" savunulan açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da onayını alarak Gazze'den İsrail'e mal sevkiyatının durdurulması yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Kerm Ebu Salim, Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı olma özelliğini taşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da kadınlara yönelik başörtüsü baskısı arttı26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:29
  • Gerilimin tırmandığı İsrail'de "iç savaş" uyarısı26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:25
  • İran polisi zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlere karşı ülke genelinde uygulama başlattı16 Temmuz 2023 Pazar 16:43
  • İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü08 Temmuz 2023 Cumartesi 12:44
  • İsrail’de binlerce kişi sokağa döküldü07 Temmuz 2023 Cuma 11:40
  • Tüm dünya ayağa kalktı! Netanyahu yeni operasyon sinyali verdi06 Temmuz 2023 Perşembe 12:53
  • Arap dünyası, Türkiye-Mısır arasındaki normalleşmeden memnun05 Temmuz 2023 Çarşamba 20:45
  • İran’da rehine krizi: Eczaneyi basıp etrafa ateş açtı05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:03
  • İsrail’in kanlı baskınında bilanço ağırlaştı04 Temmuz 2023 Salı 14:43
  • Suriye ve Ürdün, mültecilerin dönüşü için anlaştı04 Temmuz 2023 Salı 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti