  • BIST 104.098
  • Altın 223,960
  • Dolar 5,3101
  • Euro 6,0682
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

İsrailli bir grup bilim insanı, tüm kanser türlerinde kökten yok eden bir tedavi bulduklarını açıkladı

» »
İsrailli bilim insanlarından oluşan küçük bir grup araştırmacı, kanserin tüm türlerini kökten yok edebilecek bir yöntem bulduklarını öne sürdü. Araştırmayı yürüten AEBi firmasından yapılan açıklamada, tedavinin 1 yıl içerisinde hazır olacağı duyuruldu.
İsrailli bir grup bilim insanı, tüm kanser türlerinde kökten yok eden bir tedavi bulduklarını açıkladı

İsrailli bir grup bilim insanı 'tüm kanser türlerine etki edecek tedavi yöntemi geliştirdiklerini' iddia etti.

'TEDAVİ BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANIMA HAZIR HALE GELECEK'

Araştırmayı yürüten, 2000 yılından beri faaliyet gösteren AEBi şirketinin sahibi Dan Aridor tarafından yapılan açıklamada "1 yıl içerisinde kanserin tedavisini hazır hale getireceğimize inanıyoruz" dendi.

'TEDAVİNİN KEMOTERAPİ VE BENZERİ TEDAVİLER GİBİ YAN ETKİLERİ YOK'

Jerusalem Post'un haberine göre, Aridor açıklamasına "Kanser tedavi yöntemimiz, ilk günden itibaren etkisini gösterecek ve birkaç haftayı takiben uygulanacak. Günümüzdeki kemoterapi vb. gibi yöntemler gibi olmayan bu yeni tedavide neredeyse hiçbir yan etki görülmeyecek" sözleriyle devam etti.

​Dünya genelinde her yıl 18.1 milyon insan kanser hastalığına yakalanırken, her 6 ölümden 1'inin nedeninin yine kanser olması, hastalığı çağımız için oldukça önemli kılmakta.

'‘PEPTİD' ADI VERİLEN PROTEİNLER, KANSER HÜCRELERİNİ YOK EDECEK'

Tüm tedavilerin kanser hücrelerinin belirli bir noktasını hedef aldığını belirten uzmanlar, kanser hücrelerinin mutasyon geçirerek bağışıklık kazandığını belirledi.

Noktasal yaklaşım yerine tümden imha yöntemini seçen araştırmacılar, "MuTaTo" adını verdikleri tedaviyi spagettiye veya ahtopota benzetti. Çünkü bu tedavi ile diğer büyük moleküllerin erişemediği yerlere erişilebiliyor.

Kanser hücrelerini yok etmek için üretilen proteinlere 'Peptid' adı verildi. 12 amino asit uzunluğunda olan ve çok farklı kombinasyonlarda üretilen bu proteinler, kanser hücrelerine üç yönden saldırıyor. Bu şekilde tüm savunmalarını aynı anda etkisiz hale getirebiliyor. Ayrıca şirketin CEO'su ve araştırma ekibinden doktor Ilan Morad bu noktada, "Tedavinin mutasyonlardan etkilenmeyeceğinden emin hale geldik" açıklamasını yaptı.

'AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇ KOKTEYLİNE BENZİYOR'

Doktorlar, yöntemi AIDS tedavisinde kullanılan ilaç kokteyline benzetiyor. Ancak bu proteinler sağlıklı hücrelere zarar vermiyor ve AIDS hastalarındaki, hastalığı taşıma durumunun aksine, MuTaTo tedavisi ile hasta olan hücreler yok edilecek.

'FARALER ÜZERİNDE YÜZDE 99.9 BAŞARI SAĞLANDI'

Araştırmacılar hastalardan alınacak örneğe göre hazırlanacak protein kokteyli ile kanserin birkaç haftada tamamen yok edileceğini söylüyor. Fareler üzerinde yüzde 99.9 başarı sağlayan tedavinin sonuçlarının tekrarlanabilir ve stabil olduğu belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de aşı karşıtlığı sonucu kızamık salgını alarmı verildi29 Ocak 2019 Salı 12:25
  • Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Miyop28 Ocak 2019 Pazartesi 23:00
  • Çok para harcıyorsanız psikolojik rahatsızlığınız olabilir!28 Ocak 2019 Pazartesi 22:00
  • Hayatla mücadeleye çok erken başladı! 4 yaşında 10 ameliyat...28 Ocak 2019 Pazartesi 21:20
  • Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!28 Ocak 2019 Pazartesi 20:49
  • Kanser hastalarına söylenmemesi gereken sözler neler?28 Ocak 2019 Pazartesi 19:00
  • Kanser hastalarına söylenmemesi gereken sözler neler?28 Ocak 2019 Pazartesi 17:42
  • İsrail kenevir ihracatına onay verdi: 6 ay içerisinde başlayacak28 Ocak 2019 Pazartesi 12:41
  • Kamburluk neden olur? nasıl geçer?27 Ocak 2019 Pazar 23:00
  • Böbrek hastalığı riskini artıran faktörler nelerdir?27 Ocak 2019 Pazar 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti