'İsrailli ilaç şirketleri, Filistinli tutsakları kobay gibi kullanıyor'

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde konuşan İsrailli Profesör, üniversite için bir araştırma projesi yürüttüklerini ve elllerinde iddialarıyla ilgili verilerin bulunduğunu açıkladı. Shalhoub-Kevorkian, "Filistinlilerin yaşadığı yerler laboratuvar gibi" dedi.

Geçen hafta İsrailli yetkililer hapishanede yaşamını yitiren Filistinli mahkûm Fares Baroud'un cesedini teslim etmeyi reddetmişti. Ailesi Baroud'un İsrail hapishanesinde bu tarz testlere tabi tutulmuş olabileceğinden şüpheleniyor.

SİLAH DA TEST EDİYORLAR

Shalhoub-Kevorkian ayrıca, orduya bağlı şirketlerin de silahları Kudüs'te işgal altındaki Filistin bölgesinde hatta çocuklar üstünde test ettiklerini anlattı. Profesör, "Gaz bombası mı yoksa koku bombası mı kullanacaklarını deniyorlar" dedi.